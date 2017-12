Profil

Die Fachtagung und Medienmesse fraMediale ist eine bundesweite Plattform zur Vernetzung von Lehrenden, Forschenden, Medienpädagoginnen und Medienpädagogen sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, sie schlägt damit eine Brücke zwischen medienpädagogischer Forschung und der Medienbildungspraxis in Schulen und Hochschulen. Die fraMediale findet in Kooperation mit der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur – GMK sowie der Initiative Keine Bildung ohne Medien –– KBoM alle anderthalb Jahre an der Frankfurt University of Applied Sciences statt.

Kern der Veranstaltung bilden Impulse zu aktuellen Entwicklungen, die in Vorträgen, Workshops, Infoshops, Diskussionsrunden und Exponaten aufgegriffen werden. Damit fungiert die fraMediale sowohl als Austauschplattform als auch als Podium der Wissenschaftskommunikation.



Neben Lehrenden und Forschenden beteiligen sich auch Medienexpertinnen und -experten, Politikerinnen und Politiker, Entscheiderinnen und Entscheider von Schulträgern und Kultusministerien sowie FTzM-Mitglieder, -Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter regelmäßig am Programm. Das Vortragsprogramm wird durch Info- und Messestände von Schulen, Hochschulen, Bildungseinrichtungen und nicht-kommerziellen Medienprojekten vervollständigt.



Im Kontext der fraMediale veröffentlichen Olga Engel und Thomas Knaus Beiträge rund um den Forschungsschwerpunkt des lehrunterstützenden und lernförderlichen Einsatzes digitaler Medien in Bildungseinrichtungen. Die fraMediale-Reihe, die im Münchner kopaed-Verlag erscheint, reflektiert die in den Vorträgen präsentierten Studien und dokumentiert die in den Workshops und Infoshops bearbeiteten Fragen der bereits seit 2009 regelmäßig stattfindenden Fachtagung.



Das FTzM ist bei der Hessischen Lehrkräfteakademie als Veranstalter akkreditiert (Veranstaltungsnr. 01790704-01).