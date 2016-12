Save the Date: Nächste fraMediale am 29. März 2017



Die nächste fraMediale findet am Mittwoch, 29. März 2017 von 10:00 bis 18:00 Uhr an der Frankfurt University of Applied Sciences statt.

Gegenstand der fraMediale 2017 wird das spannungsreiche Verhältnis von Bildung, Medien und Informatik sein. Spannungsreich? Wie bereits beim Schwerpunktthema "Wi(e)derstände" der vergangenen fraMediale (vgl. Programm 2015) beschäftigt uns damit ein technischer Begriff. Kann das Zufall sein?



Das Programm wird im Winter 2016 veröffentlicht.



Für die fraMediale 2017 können Sie sich bereits anmelden unter: http://framediale.de/anmeldung