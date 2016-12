Spannungen und Potentiale des digitalen Lernens

fraMediale am 29. März 2017 zum Schwerpunkt "Spannung? Potentiale!"

Das Digitale konstituiert interessante Spannungsfelder zwischen Technik, Subjekt und Gesellschaft – und birgt Potentiale für das Lehren und Lernen. Die Frankfurter Fachtagung und Medienmesse fraMediale widmet sich ebendiesen spannungsreichen Phänomenen und Fragen rund um das Lernen mit und über digitale Medien in formalen und non-formalen Bildungskontexten. In diesen Spannungsverhältnissen liegen oft ungeahnte Potentiale, die auf der fraMediale 2017 in einem umfangreichen Programm aus Kurzvorträgen, Workshops, Infoshops und Exponaten vorgestellt und diskutiert werden.

In drei rahmenden Kurzvorträgen werden unterschiedliche Facetten von Spannungen und Potentialen des Einsatzes digitaler Medien in Bildungskontexten exemplarisch in den Blick genommen: In ihrer Keynote greift Professorin Dr. Heidi Schelhowe von der Universität Bremen das häufig als spannungsreich wahrgenommene Verhältnis zwischen informatischer Bildung und Medienbildung auf und zeigt, welche Potentiale für eine "Digitale Kultur" in deren Begegnung liegen.

Wie sich das (Selbst-)Bild des Menschen im Zuge jener Spannungsverhältnisse wandelt, veranschaulicht Vertretungsprofessor Dr. Thomas Damberger von der Goethe-Universität Frankfurt am Main in seinem Vortrag "Medienbildung und Künstliche Intelligenz – Vom Ende des Menschen und der Chance zur Menschlichkeit".

Um den Anforderungen gerecht zu werden, die sich im Spannungsfeld von Technik, Subjekt und Gesellschaft ergeben, bedarf es einer Wissenschaftskultur, die nicht auf Separierung oder Privatisierung pocht, sondern sich offen und gemeinnützig präsentiert. In seinem Vortrag plädiert daher Professor Dr. Peter Purgathofer von der Technischen Universität Wien für eine "Open Science" und damit für die gesellschaftliche Öffnung von Wissenschaft und Forschung.

In elf Workshops und Infoshops werden Spannungen und Potentiale des Medieneinsatzes in Schulen, Hochschulen und außerschulischen Einrichtungen zudem gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitet und diskutiert.

So rekapitulieren, ja "reLOADen" Professor Dr. Sven Kommer von der RWTH Aachen und Sprecher der Initiative KBoM! sowie Professor Dr. Christian Swertz von der Universität Wien in ihrem Workshop das Medienpädagogische Manifest aus dem Jahr 2009, das – damals wie heute – eine breitenwirksame, systematische und nachhaltige Verankerung von Medienpädagogik in allen Bildungsbereichen der Gesellschaft zum Ziel erklärt.

Welche pädagogischen Ziele wünschenswert und erreichbar sind, wird nicht zuletzt von der Vorstellung eines bestimmten Menschenbildes geleitet: Eine Explikation der bisher nur implizit durchschimmernden Anthropologie in der Medienpädagogik ist erforderlich. Im Dialog mit ihren Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmern möchten Wolfgang B. Ruge von der Universität Wien und Anu Pöyskö von wienXtra daher herausfinden, wie sich (noch) unkonkrete Vorstellungen dieser Menschenbilder konkretisieren und explizieren lassen.

Potentiale digitaler Medien im Rahmen der aktuellen Medienbildungspraxis in formalen und non-formalen Kontexten stehen im Fokus weiterer Workshops und Infoshops: So stellen Katrin Schlör, Professor Dr. Horst Niesyto und Daniel Autenrieth von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Praxisbeispiele für digitales Lernen an Grundschulen vor; im Workshop von Dirk Weidmann, Lehrer an der Heinrich-Gruppe-Schule Grebenstein, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sich digitale Medien im Rahmen des Konzepts "Scrambled Classroom" lernförderlich einsetzen lassen. Niels Brüggen vom JFF München stellt mit "Cryptopartys an Schulen" ein praxisnahes Konzept zur pädagogischen Erschließung des Themas "Big Data" vor und zeigt dabei, wie gesellschaftliche Spannungsfelder über die Beschäftigung mit einer technischen Frage reflektiert werden können.

Die Workshops und Infoshops regionaler Bildungseinrichtungen wie der Hessischen Lehrkräfteakademie, des Medienzentrums Frankfurt e. V. und der Goethe-Universität nehmen Potentiale digitaler Medien in der Lehrendenbildung sowie schulischen Medienbildung in den Blick. Die dabei vorgestellten regionalen Projekte bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte auch für die überregionale Medienentwicklung.

Parallel zum Vortrags- und Workshop-Programm werden an insgesamt 15 Informationsständen schulische und andere nicht-kommerzielle Medienprojekte vorgestellt.

Den abschließenden Programmpunkt der fraMediale bildet die feierliche Verleihung des fraMediale-Preises. In vier Kategorien werden dabei wieder kreative und nachhaltige Medienprojekte von Lehrenden sowie Ideen von Lernenden ausgezeichnet, die zeigen, wie institutionelles Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter aussehen kann.