Save the Date: Nächste fraMediale am 19. September 2018

Die nächste fraMediale findet am Mittwoch, 19. September 2018 von 10:00 bis 18:00 Uhr an der Frankfurt University of Applied Sciences statt.



Schnittstellen – neudeutsch Interfaces – sollen den Schwerpunkt der fraMediale 2018 bilden.

Fokussiert werden Anknüpfungspunkte, Schnittmengen, aber auch konfliktbehaftete "Grenzflächen" sowie (neutrale?) Zonen des breiten Spektrums disziplinärer Zugänge, Perspektiven und Ansätze, die die Diskussion um das Digitale in Bildungskontexten prägen. Einfließen sollen sowohl erziehungswissenschaftliche, im Besonderen medienpädagogische, sowie informatische Ansätze als auch inspirierende Praxiserfahrungen und Vorhaben der interdisziplinären Zusammenarbeit.



Der Call zum Schwerpunkt Schnittstellen wird in Kürze hier veröffentlicht. Wir freuen uns schon heute auf das Interesse an einer Mitwirkung.



Das Programm wird im Frühsommer 2018 veröffentlicht.



Für die fraMediale 2018 können Sie sich bereits heute als Teilnehmerin oder Teilnehmer anmelden: http://framediale.de/anmeldung